Frühlingswetter: Polizei behält Ausflugsziele im Blick

Mainz Auch wenn das Wetter schön wird: Die Corona-Regeln müssen am Wochenende eingehalten werden. Darauf weist das Innenministerium hin. Die Ordnungshüter wollen verstärkt hinschauen.

Frühlingshaftes Sonnenwetter wird am Wochenende in Rheinland-Pfalz viele Menschen ins Freie locken. In der Corona-Krise bleibt aber weiter Vorsicht geboten. Deshalb hat das Innenministerium in Mainz nachdrücklich an die Beschränkungen und strengen Kontaktregeln erinnert. Ordnungsämter und Polizei würden insbesondere Ausflugsziele wie Parks, Flussufer, Wandergebiete und Sehenswürdigkeiten im Blick behalten, kündigte das Ministerium an.