Frühlingswetter verabschiedet sich langsam

Das milde Frühlingswetter an Rhein, Mosel und Saar könnte erst mal pausieren. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, scheint am Sonntag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zunächst noch meist die Sonne. dpa