Deutscher Wetterdienst Frühsommerliches Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Die ersten frühsommerlichen Tage des Jahres sind in Rheinland-Pfalz und im Saarland weiterhin sonnig und warm. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, werden nur ein paar Quellwolken, die zum Abend verschwinden, erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen bei 27 bis 30 Grad, in der Nacht zum Mittwoch kühlt es auf 17 bis 13 Grad ab.