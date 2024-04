Wetter Frühsommerliches Wochenende in Rheinland-Pfalz und Saarland

Das warme Wetter am ersten Aprilwochenende hat die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland vor die Tür gelockt. Die sommerlichen Temperaturen halten sich noch bis Dienstag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Am Sonntag wurden Höchstwerte von 21 bis 25 Grad erwartet. Wegen dichter Bewölkung und Trübung durch Saharastaub hatte es die Sonne aber vielerorts nicht einfach, mit ihren Strahlen durchzudringen.