FSJ im Bereich Politik: Erster Jahrgang startet im Saarland

Ab September können junge Menschen im Saarland erstmals ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Bereich Politik absolvieren. Der erste Jahrgang mit zwölf Teilnehmern starte am Montag, teilte der Paritätische Wohlfahrtsverband in Saarbrücken am Freitag mit. dpa