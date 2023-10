Wie FSK und USK bestimmt werden Altersfreigabe: Wann entscheidet der Staat, wann die Eltern?

Teenager befinden sich außerdem in diesem Alter noch in einer Selbstfindungsphase, weswegen eine Identifikation mit einem „Helden“, der in dem Film antisoziales, destruktives oder gewalttätiges Verhalten zeigt, eine Gefahr für die Entwicklung des Kindes darstellen kann und vermieden werden sollte. Wenn sich ein Film aber mit ernsten Themen auf eine seriöse Weise auseinandersetzt, beispielsweise bei historischen Filmen wie „Schindlers Liste“, oder „Der Junge im gestreiften Pyjama“ ist das für die FSK okay, da diese zur Meinungs- und Bewusstseinsbildung der Jugendlichen beitragen können.