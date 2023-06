Wo wird zur Impfung geraten? FSME durch Zecken: Risikogebiete auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland

In Deutschland gibt es einige Risikogebiete. Laut impfen-info.de tritt FSME vor allem in Bayern, Baden-Württemberg, in Südhessen, im südöstlichen Thüringen, in Sachsen und seit 2022 auch im südöstlichen Brandenburg auf. Darüber hinaus gibt es in Deutschland weitere FSME-Risikogebiete. 2023 sind drei Risikogebiete hinzugekommen, die alle an bereits bekannte FSME-Gebiete grenzen.