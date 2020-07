FSV Mainz 05 muss im DFB-Pokal nach Niedersachsen reisen

Frankfurt/Main Der FSV Mainz 05 spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals beim niedersächsischen Cup-Gewinner. Aufgrund der Corona-Pandemie und der unterbrochenenden Fußball-Saison steht der genaue Gegner noch nicht fest.

Der rheinhessische Bundesligist wird beim TSV Havelse, VfB Oldenburg oder BSV Rehden gefordert sein. Dies ergab die Auslosung am Sonntag in der ARD Sportschau. Die erste Runde wird vom 11. bis 14. September gespielt.

„Egal, welches der drei Teams am Ende als Sieger aus dem Finale hervorgeht, wir werden voller Respekt nach Niedersachsen fahren“, sagte FSV-Sportvorstand Rouven Schröder. „Unsere Aufgabe aber ist klar als Favorit: Wir wollen mit Überzeugung in die zweite Pokalrunde einziehen.“ Die Entscheidung über den Gegner fällt beim „Finaltag der Amateure“ am 22. August.