FSV Mainz 05 ohne Druck zum Saisonfinale nach Leverkusen

Der Mainzer Cheftrainer Achim Beierlorzer, hier nach dem gewonnenen Spiel gegen Werder Bremen. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Mainz Nach dem erfolgreich bestrittenen Abstiegskampf tritt der FSV Mainz 05 ohne Druck zum Saisonfinale bei Bayer Leverkusen an. „Wir wollen mit Begeisterung und mit der besten Elf ins Spiel gehen“, sagte Trainer Achim Beierlorzer vor der Partie in der Fußball-Bundesliga am heutigen Samstag.



