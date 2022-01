FSV Mainz 05: Pokal-Viertelfinale: „Wäre eine große Sache“

Mainz Drei Tage nach dem hart erkämpften Bundesliga-Sieg gegen den VfL Bochum hofft der FSV Mainz 05 auf ein erneutes Erfolgserlebnis gegen den Aufsteiger im DFB-Pokal. „Es wäre eine große Sache, unter die letzten Acht zu kommen.

Aber davor müssen wir ein schwieriges Auswärtsspiel bestreiten“, sagte Trainer Bo Svensson vor der Achtelfinal-Partie am Dienstag (20.45/Sky) in Bochum. „Wir nehmen diesen Wettbewerb sehr ernst und wollen eine Runde weiter kommen.“

Am 23. Dezember 2020 standen sich die beiden Mannschaften in der gleichen Runde gegenüber - ein bitterer Abend für die Mainzer. Der Favorit führte mit 2:0, musste aber nach zwei Toren des damaligen Zweitligisten in die Verlängerung und schied im Elfmeterschießen aus.