FSV Mainz 05 spielt für guten Zweck

Das Logo von Mainz 05 ist auf den Rängen zu sehen. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild

Mainz Der FSV Mainz 05 bestreitet sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung für einen guten Zweck. Der Fußball-Bundesligist tritt am kommenden Samstag (14.00 Uhr) in Bad Kreuznach zum Max-Keßler-Gedenkspiel gegen den Bezirksligisten TSG Planig an.

Alle Einnahmen der Partie, zu der maximal 500 Zuschauer zugelassen sind, kommen der Björn-Steiger-Stiftung zugute, welche sich der Verbesserung der Notfallhilfe annimmt.

Hintergrund der Aktion: Im Spätherbst 2019 war ein Spieler der TSG Planig während eines Pflichtspiels auf dem Platz plötzlich zusammengebrochen und auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben. Er hinterließ eine Frau und ein Kleinkind.