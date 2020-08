FSV Mainz 05 startet in die Vorbereitung

Achim Beierlorzer gestikuliert an der Seitenlinie. Foto: Martin Meissner/AP/POOL/dpa/Archivbild

Mainz Mit 28 Feldspielern und fünf Torhütern ist der FSV Mainz 05 am Dienstag in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison eingestiegen. Trainer Achim Beierlorzer begrüßte auf dem Trainingsgelände am Bruchweg auch den bislang einzigen Neuzugang, den belgischen Innenverteidiger Dimitri Lavalée, sowie die beiden nach Ausleihen zurückgekehrten Gerrit Holtmann (SC Paderborn) und Abass Issah (FC Utrecht).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa