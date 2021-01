FSV Mainz 05 stellt neuen Trainer am Dienstag vor

Martin Schmidt, Sportdirektor vom FSV Mainz. Foto: picture alliance / Peter Steffen/dpa/Archivbild

München Der FSV Mainz 05 ist bei der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Der neue Sportdirektor Martin Schmidt kündigte am Sonntag an, dass der Fußball-Bundesligist den Nachfolger von Jan-Moritz Lichte am Dienstag vorstellen will.

„Jetzt sind wir so weit, dass wir gute Gespräche führen, die Verträge vorliegen, sie sind noch nicht unterschrieben“, sagte der Schweizer im Fernsehsender Sky. Deswegen werde er auch noch keinen Namen nennen.