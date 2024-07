Fußball-Bundesliga FSV Mainz 05 verpflichtet Japaner Sano

„Mainz 05 hat sich mit mir als Spieler genau beschäftigt und nicht nur meine Stärken gesehen, sondern auch Potenzial in meiner Entwicklung. Es war schon immer mein Traum, im Ausland Fußball zu spielen, die Bundesliga ist etwas ganz Besonderes in Japan“, sagte Sano. Die Mainzer sind an diesem Mittwoch in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet.