FSV Mainz im Wintertrainingslager wieder in Andalusien

Mainz Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 wird zum Wintertrainingslager wieder nach Estepona in Andalusien reisen. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, halten sich die Rhein-Hessen vom 5. bis 12. Januar in Südspanien auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa