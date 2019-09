FSV-Trainer sieht als erster Bundesliga-Coach Gelb-Rot

Der Trainer von Mainz, Sandro Schwarz, beim Spiel gegen Wolfsburg. Foto: Frank Rumpenhorst.

Mainz Trainer Sandro Schwarz vom FSV Mainz 05 hat am Samstag für eine unrühmliche Premiere in der Fußball-Bundesliga gesorgt. Der 40-Jährige war in der Schlussphase der 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg offensichtlich aus Verärgerung über eine Freistoß-Entscheidung aus seiner Coaching-Zone aufs Spielfeld gestürmt und bekam wenig später von Schiedsrichter Felix Brych die Gelb-Rote Karte gezeigt.

Verwarnungen für die Trainer sind seit dieser Saison möglich. Schwarz ist der erste, der die „Ampelkarte“ sah.