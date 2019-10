Führerschein adé: Fahranfänger mit drei Promille gestoppt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa.

Bollendorf Ein völlig betrunkener Fahranfänger ist in Bollendorf in Rheinland-Pfalz aus dem Verkehr gezogen worden. Polizisten hatten den Wagen des 18-Jährigen am frühen Samstagmorgen angehalten, um ihn zu kontrollieren, wie die Polizei mitteilte.

