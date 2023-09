EU-Führerschein Stichtag: Diese Jahrgänge müssen bald ihren Führerschein umtauschen

Die dritte EU-Führerscheinrichtlinie verlangt, dass alle Fürerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, in den neuen EU-Führerschein umgetauscht werden. Der Umtausch älterer Führerscheine in den neuen EU-Führerschein soll sicherstellen, dass alle in EU-Ländern ausgestellte Führerscheine einheitlich und fälschungssicher sind. Das betrifft neben Pkw-Führerscheinen auch die für Motorräder.