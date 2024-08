Frist steht fest Umtausch oder Bußgeld: Diese Jahrgänge müssen sich um ihre Führerscheine kümmern

Der Umtausch des Führerscheins kommt auf immer weitere Menschen in Deutschland zu. Sie alle sollen in den nächsten Jahren einen einheitlichen EU-Führerschein bekommen. Das alte Dokument wird zum jeweiligen Stichtag ungültig. Wer sich keinen neuen Führerschein ausstellen lässt, aber trotzdem am Steuer sitzt, muss im Ernstfall Strafe zahlen.