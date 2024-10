Barrierefreiheit und Inklusionsförderung So geht Leichte Sprache in einem Museum

Im Rahmen der Interkulturellen Wochen 2024 hat das Stadtmuseum eine Führung in Leichter Sprache angeboten. Solche Führungen ermöglichen es mehr Menschen, die Ausstellung barrierefrei zu erleben, denn Sprache ist das wichtigste Mittel zur Kommunikation. Doch was passiert, wenn jemand die Alltagssprache nicht versteht? Genau hier setzt die „Leichte Sprache“ an. „Leichte Sprache“ ist eine vereinfachende Form der Alltagssprache und wird vor allem in schriftlichen Texten verwendet. Sie zielt darauf ab, Informationen so aufzubereiten, dass sie von allen Menschen verstanden werden. Dadurch sind weniger Menschen auf Hilfe beim Verstehen angewiesen, was Inklusion fördert und eine selbstbestimmte Teilhabe in allen Bereichen des Lebens ermöglicht.