Führung informiert über jüdische Häftlinge im KZ Osthofen

Osthofen Im NS-Konzentrationslager der Jahre 1933/34 in Osthofen waren vor allem Sozialdemokraten, Kommunisten und Gewerkschafter inhaftiert. Auf die kleinere Gruppe Juden, die dort gefangen gehalten wurden, macht jetzt eine filmische Online-Führung der nördlich von Worms gelegenen Gedenkstätte aufmerksam.

Die jüdischen Häftlinge in Osthofen hätten bislang nicht im Fokus der Aufmerksamkeit gestanden, sagt die Historikerin Ulrike Holdt vom Gedenkstätten-Team. Anlässlich des Jahrestags von 1700 Jahren jüdischem Leben in Deutschland werde jetzt ein besonderer Schwerpunkt auf diese Häftlingsgruppe gelegt.

Von den rund 3000 Häftlingen in Osthofen sind nur von 1850 die Namen bekannt. Von ihnen waren 152 Juden, also rund 8 Prozent. Ihr tatsächlicher Anteil sei aber wahrscheinlich größer, sagt Holdt. Denn die meisten Häftlinge wurden namentlich erst nach dem Krieg bekannt, als sie sich für Entschädigungsansprüche registrieren ließen. Doch viele jüdische Häftlinge wurden nach ihrer Haftzeit in Osthofen in NS-Vernichtungslagern wie Auschwitz getötet.