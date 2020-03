Führungsrolle getauscht: Mainz und Frankfurt im Mittelalter

Mainz Sehr unterschiedlich haben sich Mainz und Frankfurt im Mittelalter entwickelt - den Gründen dafür gehen Historiker nach, die das Verhältnis zwischen beiden Städten zum Thema einer sechsteiligen Vortragsreihe gemacht haben.

Das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz will aus unterschiedlichen Perspektiven erklären, warum Mainz über Jahrhunderte hinweg Frankfurt an Bedeutung übertraf, beide Städte aber „ihre Führungsrollen im Rhein-Main-Gebiet im Laufe der Geschichte getauscht haben“.