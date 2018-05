später lesen Fünf Autos an Auffahrunfall in Bad Ems beteiligt FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Vor einer Ampel am Malbergtunnel in Bad Ems ist es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall mit fünf Autos gekommen. Dabei wurden fünf Menschen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Drei Autos mussten abgeschleppt werden, es entstand erheblicher Sachschaden. Der Tunnel und damit die Bundesstraße 260 war zeitweise voll gesperrt. dpa