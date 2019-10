Fünf Fälle im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes

Das Schwarzbuch „Die öffentliche Verschwendung“ vom Bund der Steuerzahler (BdSt) wird präsentiert. Foto: Holger Hollemann/dpa/Archivbild.

Mainz Fünf Fälle überbordender öffentlicher Ausgaben aus Rheinland-Pfalz hat der Bund der Steuerzahler in seinem neuen bundesweiten Schwarzbuch angeprangert. Drei Fälle betreffen Kommunen, zwei drehen sich um Landesausgaben, wie der Steuerzahlerbund Rheinland-Pfalz am Dienstag in Mainz mitteilte.

