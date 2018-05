später lesen Fünf Flüchtlinge im Güterzug entdeckt: Verkehr unterbrochen FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Twittern

Teilen



Bundespolizisten haben im badischen Müllheim fünf Flüchtlinge in einem Güterzug entdeckt und den Zugverkehr kurzzeitig einstellen lassen. 15 Züge hätten sich dadurch im Schnitt jeweils um etwa 20 Minuten verspätet, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Der Zug hatte Ludwigshafen in der Pfalz zum Ziel. dpa