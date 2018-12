später lesen Fünf Jahre Haft für Wormser Drogendealer FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Ein Mann aus Worms muss wegen Drogenhandels und -besitzes für fünf Jahre in Haft. Das Landgericht Mainz ordnete am Montag auch die Unterbringung in einer Entzugsklinik an (Az.: 3 KLs 3300 Js 10649/18). Angeklagt waren Einfuhr und Handel von rund sechs Kilogramm Kokain, 48 Kilo Marihuana und vier Kilo Amphetaminen sowie Ecstasy-Pillen im Wert von insgesamt rund 250 000 Euro in Worms und Mannheim zur Finanzierung eines aufwendigen Lebensstils. dpa