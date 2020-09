Fünf Jugendliche im Schulbus leicht verletzt

Blaulicht leuchtet an einem Rettungswagen. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Mülheim an der Mosel Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem Schulbus sind am Donnerstag an der Mosel fünf Jugendliche leicht verletzt worden. Auch der Lastwagenfahrer wurde verletzt, wie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues mitteilte.

Von dpa