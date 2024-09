Mit Fachwissen und Humor Fünf Kandidatinnen für 76. Deutsche Weinkönigin stehen fest

Eine Woche vor der Wahl der 76. Deutschen Weinkönigin haben sich bei einem Vorentscheid fünf Kandidatinnen für das Finale am 27. September qualifiziert. Die Frauen überzeugten die Jury am Samstag im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße unter anderem mit Weinwissen und Schlagfertigkeit. Sie treten nun - ebenfalls in Neustadt - gegeneinander um die Krone an. Insgesamt konkurrierten beim Vorentscheid zwölf Kandidatinnen.