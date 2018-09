später lesen Fünf Mal so viele Eingaben zum Datenschutz erwartet FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Mit der Verbesserung des Datenschutzstandards in der EU wird es in diesem Jahr etwa fünf Mal so viele Eingaben in Rheinland-Pfalz geben wie im vergangenen Jahr. Diese Erwartung nannte der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann am Dienstag in Mainz. dpa