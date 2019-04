später lesen Fünf Verletzte bei Frontalkollision zweier Autos Teilen

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind nahe Rockeskyll in der Vulkaneifel zwei Menschen schwer und drei weitere leicht verletzt worden. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin verlor am Samstag auf der Landesstraße 27 die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. dpa