Feuerwehreinsatz : Fünf Verletzte bei Hausbrand in Mainz

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Brand in einem in einem Mehrfamilienhaus. Foto: Alexander Keutz/KEUTZ TV-NEWS/dpa

Mainz Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Mainz sind fünf Bewohner verletzt worden. Eine Seniorin sei in der Nacht zu Freitag mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen.

Vier weitere erwachsene Bewohner hätten leichte Rauchgasvergiftungen erlitten.

Der Brand war nach Angaben der Feuerwehr in einem Zimmer in der ersten Etage des Hauses ausgebrochen. In der betroffenen Wohnung habe sich zu dem Zeitpunkt niemand aufgehalten. Da das Treppenhaus bereits stark verraucht war, rettete die Feuerwehr mehrere Bewohner aus ihren Wohnungen. Die Brandursache war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:221230-99-52418/2

(dpa)