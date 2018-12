später lesen Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Ludwigshafen FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen sind fünf Menschen verletzt worden. Zwei Autos seien aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntag kollidiert, sagte ein Polizeisprecher. Ein Mensch wurde in seinem Auto eingeklemmt und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, eine weitere Person war ebenfalls im Fahrzeug eingeschlossen. dpa