Fünffacher Familienvater soll Ehefrau getötet haben FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger

Bei einem mutmaßlichen Familiendrama in Saarbrücken ist eine Frau erschlagen worden. Als dringend tatverdächtig gilt laut Polizei der 40 Jahre alte Ehemann. Wie die Polizei mitteilte, informierte er am frühen Montagmorgen selbst die Polizei. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen und sei aktuell in Polizeigewahrsam, sagte ein Polizeisprecher. Über ein mögliches Tatmotiv ist noch nichts bekannt. Der Mann war zuvor nicht wegen einer Straftat bei der Polizei erfasst gewesen. dpa