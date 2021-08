Fünfjähriger treibt in Schwimmbadbecken: Krankenhaus

Ein Notarztwagen steht mit Blaulicht auf der Straße. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild

Saarlouis Ein Fünfjähriger ist nach einem Badeunfall in einem Schwimmbad in Saarlouis ins Krankenhaus gebracht worden. Er habe am Freitagabend leblos im Wasser eines Beckens getrieben, teilte die Polizei mit. Der Bademeister und eine privat anwesende Ärztin hätten Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt und das Kind gesundheitlich stabilisiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.