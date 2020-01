Fünfstellige Beute bei Einbruch in Lebensmitteldiscounter

Idar-Oberstein Bei einem Einbruch in einen Lebensmitteldiscounter in Idar-Oberstein haben Täter eine fünfstellige Euro-Summe erbeutet. Die Täter deckten nach Angaben der Polizei vom Sonntag das Dach des Gebäudes teilweise ab und gelangten über den Dachboden in den Bürotrakt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa