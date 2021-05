Fünfstelliger Schaden nach Brand in Fleischereibetrieb

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Müllenbach Bei einem Brand in einem Fleischereibetrieb in Müllenbach (Kreis Ahrweiler) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden. Das Feuer war am Montagabend in einer Räucherei auf dem Gelände ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen mitteilte.

Verletzt wurde bei dem Brand demnach niemand. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.