Fünfter Neuzugang für Zweitliga-Absteiger Kaiserslautern

Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern hat bereits den fünften Neuzugang für die kommende Drittliga-Saison verpflichtet. Mittelfeldspieler Theodor Bergmann von Rot-Weiß Erfurt unterschrieb am Freitag einen Dreijahresvertrag auf dem Betzenberg. „Wir haben uns bei der Zusammenstellung des Kaders auf die Fahnen geschrieben, dass wir neben erfahrenen Akteuren auch junge und talentierte Spieler in unserer Mannschaft brauchen. Theo ist mit seinen 21 Jahren noch sehr jung, hat aber schon einiges an Erfahrung in der Dritten Liga“, sagte der Lauterer Sportdirektor Martin Bader. dpa