Fünftligist FV Engers schlägt sich achtbar beim VfL Bochum

Bochum Einmal auf der großen Fußball-Bühne: Oberligist FV Engers unterliegt im DFB-Pokal verdient beim VfL Bochum, vermeidet aber eine Klatsche - auch dank Torhüter Stefan Djordjevic.

Rheinland-Pokalsieger FV Engers hat sich achtbar und mit Stolz aus dem DFB-Pokal verabschiedet. „Es war schon ein toller Erfolg, dass wir das Spiel zur Halbzeit bei 0:1 offengehalten haben“, sagte Trainer Sascha Watzlawik nach der 0:3 (0:1)-Niederlage beim VfL Bochum am Samstag in der ersten Runde. „Insgesamt haben die Jungs es sehr gut gemacht.“

„Unterm Strich war das natürlich verdient“, meinte Watzlawik. „Trotzdem auch ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, die einen tollen Job gemacht hat und sich in jeden Zweikampf reingeschmissen hat. Wir wollten uns so lang wie möglich teuer verkaufen und auch mal Nadelstiche setzen.“