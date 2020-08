Rheinland-Pfalz : Einschulung ohne Oma und Opa, bei Schnupfen das Bett hüten

Einschulung mit Sicherheitsabstand: So wie hier in Schwerin werden sich in Rheinland-Pfalz rund 4800 Erstklässler auf die Corona-Regeln einstellen müssen. Foto: dpa/Jens Büttner

Trier/Mainz Maskenpflicht, Klassenfahrt, Tests und Risikogruppen: Was in rheinland-pfälzischen Schulen in Corona-Zeiten gilt.

Unterricht in Corona-Zeiten? Schüler, Lehrer und Eltern erleben eine ganz neue Zeit, wenn am 17. August die Schulen wieder die Tore öffnen. Was gilt vom ersten Schultag an in Rheinland-Pfalz?

Einschulung: Rund 4800 Erstklässler starten in der Region Trier in ihr erstes Schuljahr. Die traurige Nachricht: Oma und Opa müssen in den meisten Fällen wohl schweren Herzens auf die Einschulung ihrer Enkel verzichten, wenn es nach den Worten des Bildungsministeriums in Rheinland-Pfalz geht. An der Feier teilnehmen könnten Schüler, Lehrer, Schulpersonal und beide Elternteile. „Geschwister und Großeltern sollten in diesem Jahr möglichst nicht an den Einschulungsfeiern teilnehmen. Es findet sich aber bestimmt eine andere Gelegenheit im Familienkreis, um diesen besonderen Tag gemeinsam mit den ABC-Schützen zu feiern“, sagt ein Sprecher des SPD-geführten Ministeriums. Wollen Eltern kleinere Geschwister zur Einschulungsfeier mitbringen, müsse vorher die Schulleitung informiert werden.

Extra Mehrheit der Eltern wünscht Regelunterricht Die große Mehrheit der Eltern in Rheinland-Pfalz pocht nach der Corona-Krise auf die Rückkehr zum regulären Unterricht. Bei einer Umfrage des Landeselternbeirats sprachen sich fast 75 Prozent für den normalen Schulbetrieb aus. Rund 25 Prozent waren dagegen. Die meisten Eltern wehrten sich allerdings dagegen, die Maskenpflicht in Schulen (61,4 Prozent) und im öffentlichen Nahverkehr (89,6 Prozent) aufzuheben. Gespalten äußerten sich die Eltern, ob an den Schulen die Abstandsregel von 1,50 Metern gelten solle. 46,4 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, 53,6 Prozent dagegen. Um einen besseren Schutz vor Corona-Infektionen zu schaffen, fordern die Eltern wiederum mehr Tests. 88 Prozent sind dafür, dass sich Lehrer vor dem Schulstart testen lassen, die in einem Risikogebiet Urlaub gemacht haben. 78,2 Prozent der Befragten ist es auch lieber, wenn Schüler 14 Tage zu Hause bleiben, die Ferien in einem Hotspot verbracht haben. Der Beirat hat für die Umfrage landesweit 7500 Elternvertreter angeschrieben, 2530 haben geantwortet. Eher mau – mit einer Durchschnittsnote von 3,97 – bewerteten sie digitale Angebote, die ihren Kindern in der Corona-Krise gemacht wurden. Mehr als 80 Prozent der Eltern monierten, dass ihre Kinder zu wenig Informatik lernten.

Maskenpflicht: Sitzen Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz in den Klassen, gilt keine Maskenpflicht, stellt das Land klar. „Eine Maskenpflicht im Unterricht halten wir derzeit nicht für erforderlich, zumal die Nachverfolgbarkeit bei einem möglichen Infektionsfall innerhalb der Gruppen jederzeit gegeben ist“, sagt ein Sprecher, der weitere Argumente nennt, die aus Sicht des Landes gegen eine Maske beim Lernen sprechen. „Dauerhaftes Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beeinträchtigt nicht nur die direkte Kommunikation im Klassenraum, sie kann insbesondere für jüngere Kinder eine Belastung darstellen, wenn die Maske mehrere Stunden ununterbrochen getragen werden müsste.“ Im Land gibt es bislang eine breite Front gegen die Maskenpflicht im Unterricht. Auch Lehrergewerkschaften sprechen sich dagegen aus. „Gerade im Fremdsprachenunterricht ist das schwer, weil die Lehrer auf die Lippenbewegungen der Schüler achten müssen“, sagt Cornelia Schwartz, Landeschefin des Philologenverbandes. Frei von einer Maskenpflicht sind Kinder und Jugendliche in den Schulen aber nicht: Eine Maske tragen müssen Schüler da, wo sie auf Kinder anderer Klassen treffen – „also etwa auf Fluren, in Treppenhäusern, in Mensen oder bei der Schülerbeförderung“, stellt das Land klar. Ausnahmen könne es für Schüler geben, die gesundheitliche Probleme oder Behinderungen haben. Offen lässt das Land die Frage, ob bei einem häufigen Verstoß gegen die Maskenpflicht auf Fluren ein Verweis von der Schule droht. Der Sprecher des Bildungsministeriums sagt: „Hier gilt – genau wie bei anderen Verstößen –, dass sich den Schulen ein breites Repertoire pädagogischer Maßnahmen bietet. In den allermeisten Fällen können Konflikte innerhalb der Schulgemeinschaft aber über das persönliche Gespräch gelöst werden.“ Visiere, so heißt es vom Mainzer Ministerium, gelten nur im Ausnahmefall als Maskenersatz.

Abstandspflicht: Abstand von 1,50 Meter? „Im eigentlichen Unterricht kann auf den Abstand verzichtet werden. Überall dort, wo es möglich ist, sollte der Abstand jedoch auch weiter eingehalten werden“, sagt das Land. Auf Abstandsregeln im Klassenraum zu verzichten, stößt anderswo auf Kritik. Klaus-Peter Hammer, Landeschef der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), fordert vielmehr kleinere Klassen und zusätzliche Container für Schulen, in denen Lehrer Kinder unterrichten können. „Wir wollen nicht das Szenario erleben, dass viele Schulen schließen müssen“, warnt er.

Erkrankungen: Schniefende und hüstelnde Schüler im Unterricht dürften in den kommenden Monaten wohl kaum auftauchen. Wer Krankheitssymptome wie Schnupfen, Husten, Fieber, Halsschmerzen, Kopfweh, Durchfall, Atemprobleme habe oder kaum noch riechen und schmecken könne, dürfe „die Schule nicht betreten“, spricht das Land Klartext.

Klassenfahrten: Bis zu den Herbstferien müssen Schulen auf sämtliche Klassenfahrten, Studienausflüge und Gruppenschüleraustausch verzichten. „Für den Zeitraum nach den Herbstferien wird noch eine Entscheidung getroffen, die sich an der Entwicklung des Infektionsgeschehens orientiert“, so das Land.

Lehrer: Vor den Ferien fehlten rund 6000 Lehrer im Unterricht, weil sie zur Risikogruppe gehören. Wenn die Schule wieder startet, können sie ein Fehlen aber nicht alleine damit entschuldigen, älter als 60 Jahre zu sein und Angst vor Corona zu haben. Grundsätzlich sollen alle Lehrer wieder „eingesetzt werden können, denn ein regulärer Schulbetrieb ist nur unter dieser Voraussetzung möglich“, heißt es in einem Brief des Landes an die Pädagogen. Ausnahmen gibt es nur noch in harten medizinischen Fällen, die ein Arzt attestieren müsse. „Beispielhaft sei hier eine Lehrkraft genannt, die an einer Krebserkrankung leidet, sich unlängst einer Operation unterziehen musste und nunmehr mit das Immunsystem unterdrückenden Medikamenten behandelt wird“, heißt es in dem Schreiben des Landes an die Lehrer. Zugleich stellt es klar: „Lehrkräfte, die vom Präsenzunterricht befreit sind, sind selbstverständlich nicht vom Dienst insgesamt befreit. Sie müssen grundsätzlich eine andere dienstliche Aufgabe erhalten, die entweder in der Schule oder aber von zu Hause erbracht werden kann.“ CDU-Fraktionschef Christian Baldauf fordert vom Land: „Es muss deshalb zügig geklärt werden, wie viele Lehrerinnen und Lehrer nach den Sommerferien tatsächlich aufgrund einer attestierten Vorerkrankung nicht in der Schule eingesetzt werden können. Das ist die Voraussetzung dafür, den vorgesehenen Präsenzunterricht tatsächlich planen zu können.“