Für Barley würde Nachwuchspolitikerin Mackensen nachrücken

Wenn Bundesjustizministerin Katarina Barley wie geplant SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl wird, würde Nachwuchspolitikerin Isabel Mackensen ihren Platz im Bundestag einnehmen. Auf der Landesliste der SPD Rheinland-Pfalz stünde eigentlich Ex-Finanzminister Carsten Kühl als nächster, doch er hat abgesagt. dpa

„Bei einem Verzicht von Carsten Kühl ist sie die nächste, die nachrückt“, sagte eine Sprecherin der SPD Rheinland-Pfalz am Donnerstag. Mackensen arbeitet als Referentin in der SPD-Landtagsfraktion in Mainz.

Die SPD Rheinland-Pfalz stellt neun Abgeordnete im Bundestag, darunter Barley und SPD-Chefin Andrea Nahles. Die SPD-Spitze hatte Barley am Mittwoch als Spitzenkandidatin für die Europawahl im Mai nominiert. Sie will bis zur Europawahl als Justizministerin im Amt bleiben und dann in das Europäische Parlament wechseln. Kühl sagte der „Allgemeinen Zeitung“ aus Mainz (Donnerstag): „Ich wollte nie in der Rolle eines Platzhalters sein (...).“ Er ist seit dem Frühjahr Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Urbanistik.