Für Daniela Katzenberger kommt der Dschungel nicht in Frage

Auch wenn ihre Halbschwester, ihre Mutter und der Vater ihres Partners schon im „Dschungelcamp“ waren: Für TV-Sternchen Daniela Katzenberger ist die Reise in den australischen Busch weiterhin kein Thema. Das hat ein Sprecher der aus Ludwigshafen stammenden Dokusoap-Darstellerin am Montag auf Anfrage unterstrichen. „Für Daniela selber käme das Dschungelcamp ganz bestimmt nicht in Frage“, teilte er mit. dpa