Deutsche Meisterschaft Für die perfekte Furche - Pflüger im Wettkampf

Eine entscheidende Herausforderung sei es, den Boden zu kennen und den Pflug entsprechend darauf einzustellen, sagte Amstutz. „Deutschlandweit haben Sie in jeder Region ganz andere Böden, in Norddeutschland gibt es leichtere Böden, sandiger, hier sind die Böden schwerer.“ Am Vortag habe es noch Beschwerden über zu viele Steine im Boden gegeben. Nun seien die Bedingungen aber wohl in Ordnung.