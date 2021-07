„Für Klima aufs Dach steigen“: Solaranlagengesetz im Landtag

Mainz Unternehmen sollen bei Neubauten zu einer Solaranlage auf dem Dach verpflichtet werden. So sieht es das erste Gesetz der Ampel-Koalition in der neuen Wahlperiode vor. Wolkenbrüche sorgen für aktuelle Begleitung der Debatte.

SPD, Grüne und FDP haben ihr erstes Gesetz nach Neubildung der Ampel-Koalition in den Landtag gebracht: Ein Landesgesetz zu Solaranlagen soll die Installation einer Photovoltaikanlage für Neubauten von Betrieben zur Pflicht machen. Die gesetzliche Vorgabe soll auch für neue Überdachungen von gewerblichen Parkplätzen ab 50 Stellplätzen gelten. Das rheinland-pfälzische Parlament diskutierte am Mittwoch in Mainz auch über Hochwasser und Starkregen als Folgen des Klimawandels.

Angesichts von Rhein-Hochwasser und Starkregen in der Eifel kündigte die Landesregierung eine Verstärkung von Vorsorgekonzepten an. „Es ist leider mit einer Zunahme der Häufigkeit und Intensität von solchen Starkregen-Ereignissen zu rechnen“, sagte Spiegel. „Wir müssen unsere Vorsorge weiter voranzutreiben.“ Dabei werde das Land die Kommunen tatkräftig unterstützen.

Zu seinem Heimatwahlkreis in der Eifel sagte der FDP-Abgeordnete Marco Weber: „Die Situation ist teilweise desaströs.“ Als jemand, „der beruflich tagtäglich im Wald und im Feld arbeitet“, sagte Weber: „Ich erlebe, dass sich was verändert.“ Der ebenfalls in der Landwirtschaft tätige CDU-Abgeordnete Johannes Zehfuß sprach sich für ein gesteuertes Wassermanagement mit einer konsequenten Pflege von Abwassergräben aus. Es sei wichtig, Klima-Anpassungsstrategien in der Landwirtschaft zu entwickeln.