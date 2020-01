Für Saar-Stahlindustrie: Betriebsräte wandern nach Brüssel

Völklingen Es ist ein Hilferuf der besonderen Art. Betriebsräte der saarländischen Stahlindustrie planen einen Fußmarsch nach Brüssel, um dort eine Resolution zu übergeben. Vor ihnen liegen 350 Kilometer.

Für mehr Unterstützung der saarländischen Stahlindustrie wollen Betriebsräte und Mitstreiter 350 Kilometer zu Fuß von Völklingen nach Brüssel gehen. Zehn Tage werden sie bei dem „Walk of Steel“ (Marsch für den Stahl) von diesem Freitag an (31. Januar) unterwegs sein, sagte die Sprecherin des Betriebsrates von Saarstahl, Susanne Heintz, in Völklingen. In Brüssel wollen sie am 10. Februar ihre Forderungen an den EU-Kommissar für Klimaschutz, Frans Timmermans, übergeben.