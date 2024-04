Geschichte Für Trier keine weiteren Straßen-Umbenennungen empfohlen

In der Stadt Trier sind nach Empfehlung einer Fachkommission keine weiteren Umbenennungen von Straßennamen aufgrund belasteter Historie notwendig. Zu diesem Schluss kommt die Kommission in ihrem ersten Zwischenbericht, der am Dienstag in Trier vorgestellt wurde. Bei Namen und Personen, die „als historisch kritisch“ zu bewerten seien, werde eine historische Einordnung durch ergänzende Schilder und QR-Codes vorgeschlagen, sagte Kulturdezernent Markus Nöhl (SPD). Die 16-köpige Kommission hatte vor rund zwei Jahren ihre Arbeit aufgenommen.