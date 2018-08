später lesen Für Vereinssuche: Mainz stellt De Blasis vom Training frei FOTO: Torsten Silz FOTO: Torsten Silz Teilen

Twittern

Teilen



Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat Mittelfeldspieler Pablo De Blasis für dessen Vereinssuche vom Training freigestellt. Der 30-Jährige nimmt an der Einheit am Mittwoch nicht teil, weil er sich derzeit nicht in Mainz befindet, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. dpa