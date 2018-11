später lesen Fugenbrand in Mainzer Unibibliothek: Einsatz für Feuerwehr Teilen

Twittern

Teilen



Rund neun Stunden hat ein Fugenbrand in der Zentralbibliothek der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität die Feuerwehr beschäftigt. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, geriet am Mittwochnachmittag Dämmmaterial in einer Fuge im Erdgeschoss des Gebäudes in Brand. dpa