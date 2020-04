Fund von Neugeborenem: Polizei geht weiter Hinweisen nach

Der Schriftzug „Polizei“ ist vor einem Polizeirevier zu sehen. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild.

Mainz Nach dem Fund eines neugeborenen Mädchens auf einem Parkplatz in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) geht die Polizei weiter den eingetroffenen Hinweisen nach. „Bisher gibt es nichts Konkretes, was die Mutter angeht“, sagte ein Polizeisprecher am Montag in der Landeshauptstadt.



