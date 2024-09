Kanu-Weltcup Funk Weltcup-Zweite - Im Cross „nicht konkurrenzfähig“

Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk hat sich in der Weltspitze zurückgemeldet. Nach ihrem enttäuschenden Abschneiden bei den Sommerspielen in Paris paddelte sie beim Weltcup im italienischen Ivrea auf Rang zwei. Vor dem Weltcupfinale in der kommenden Woche im spanischen La Seu d'Urgell liegt Funk in der Gesamtwertung im Kajak auf Rang zwei. Die Leipzigerin Nele Bayn im Canadier ebenfalls.