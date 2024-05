1. FC Kaiserslautern Funkel geht beim FCK - Berlin als große Abschiedsbühne

So können sich die FCK-Fans in der letzten Saisonpartie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Braunschweig schon mal auf das große Pokal-Finale in Berlin am Samstag darauf einstimmen. Da ist Funkel noch einmal mächtig gefordert, denn die Roten Teufel gelten gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen als krasser Außenseiter.